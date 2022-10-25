ABD, oynaklık arttığı için piyasaları yakından izliyor

ABD Hazine Bakanı Yellen, bir açıklama yaparak, oynaklık arttığı için piyasaları yakından izlediklerini belirtti.

ABD, yüksek enflasyon sorunu ile boğuşurken yöneticiler de içinde bulunulan durumdan çıkılması için çalışıyor.

Bu aşamada ABD Hazine Bakanı Jenet Yellen, Menkul Kıymetler Sanayi ve Finansal Piyasalar Birliği'nin (SIFMA) yıllık toplantısında küresel gelişmelerin piyasa oynaklığını artırmasından dolayı finans sektörünü yakından takip ettiklerini belirtti.

ABD'de finansal riskler hakim

ABD, finansal risklerin gerçekleşebileceği bir ortam bulunduğu için dikkatli hareket ediyor.

"ABD ekonomisi istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeye geçişine odaklandı"

Yellen, yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeye geçişine odaklandıklarını belirtti.

ABD ekonomisinin gücünü koruduğunu vurgulayan Yellen, ancak enflasyonun çok yüksek olduğunu ve küresel çapta "ters rüzgarlarla" mücadele ettiklerini anlattı.

"Riskleri izlemeye devam edeceğiz"

Yellen, küresel gelişmelerin piyasa oynaklığını artırmasından dolayı finans sektörünü yakından takip ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar, ABD finansal sistemi bir ekonomik istikrarsızlık kaynağı olmadı. Ortaya çıkan riskleri izlemeye devam ederken; sistemimiz, dirençli olmaya ve belirsizlikler arasında iyi bir şekilde işlemeye devam ediyor." dedi.



AA'nın haberine göre, Hazine Bakanı Yellen, daha yüksek piyasa oynaklığının banka dışı finansal aracılıktaki kırılganlıkları ortaya çıkarabileceği ihtimaline karşı da dikkatli olduklarını belirtti.

ABD finansal sisteminde şu anda sorun görmediklerini vurgulayan Yellen, "ABD'deki finansal riskleri dikkatle izliyoruz ve bunun risklerin gerçekleştiğini görebileceğimiz bir ortam olmasından dolayı dikkatliyiz." ifadelerini kullandı.