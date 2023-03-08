ABD, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti Petrol üretimi ve fiyatına ait beklentiler ve öngörüler planlama yaparken ekonomiye destek veriyor. EIA'nın bu doğrultudaki 2023 öngörülerini içeren rapor yayınlandı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), "Mart 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, küresel petrol stoklarındaki artışı gerekçe göstererek bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

Brent petrolün varil fiyatı ortalama 82,95 dolar olacak

Bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 82,95 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam şubat ayı raporunda 83,63 dolardı.

Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı 77,10 dolar olacak

Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 77,10 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı şubatta 77,84 dolar olarak tahmin edilmişti.

2024 yılı öngörüleri sabit kaldı

Gelecek yıla ilişkin fiyat öngörüleri ise değişmedi. Buna göre, Brent türü ham petrolün varil fiyatının gelecek yıl 77,57 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 71,57 dolar olması bekleniyor.

ABD'nin ham petrol üretiminde yükseliş bekleniyor

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 440 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam, yaklaşık 11 milyon 880 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. Üretimin 2024'te ise 12 milyon 630 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 101 milyon 470 bin varil, gelecek yıl da 103 milyon 20 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Sıvı yakıt tüketimin de düşmesi bekleniyor

Rusya'nın petrol ve diğer sıvı yakıt tüketiminin bu yıl günlük 10,3 milyon varile, gelecek yıl ise 10,1 milyon varile düşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen yıl günlük 10,9 milyon varil olarak gerçekleşmişti.