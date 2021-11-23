ABD petrol fiyatlarını düşürmek için ulusal rezervden kullanmaya başlıyor

Yükselen petrol fiyatlarının düşürülmesi için ikili anlaşmalara giden ve ulusal rezervden petrol kullanmaya karar veren ABD, harekete geçiyor.

ABD, yüksek enflasyonla mücadele ederken, fiyat artışlarının temelinde yatan petrol fiyatlarını da dizginlemeye çalışıyor.

ABD'nin, petrol fiyatlarını düşürmek için Asya'daki büyük ülkelerle birlikte eş güdüm içinde atmayı planladığı adımlar kapsamında ulusal rezervlerden petrol kullanmaya bugün başlaması bekleniyor.

Reuters'e konuşan bir haber kaynağına göre, ABD Stratejik Petrol Rezervi'nde bulunan bir miktar petrol, "takas" işlemi ile piyasaya verilecek.

SEÇMENİ RAHATLATMAK ADIMI

Yüksek akaryakıt fiyatları ve enflasyondan rahatsız olan seçmeni gelecek yılki Kongre seçimleri öncesinde rahatlatmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden, Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya'dan ABD ile birlikte rezervlerden piyasaya petrol sürmelerini istemişti.