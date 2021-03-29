ABD petrol sondaj kule sayısı 6 adet arttı

Baker Hughes, ABD'de petrol sondaj kule sayısının, 17 Mart'ta sona eren haftada, önceki haftaya göre 6 adet artışla 324'e yükseldiğini bildirdi.

Küresel piyasalarda ABD petrol sondaj kule sayısı ve hammadde stokları gibi veriler yakından takip ediliyor.

Baker Hughes verilerine göre, 17 Mart'ta sona eren haftada ABD doğalgaz sondaj kule sayısı 92'de ve petrol ile gaz karışımı kule sayısı da bir adette sabit kaldı ve böylece toplam sondaj kule sayısı 417 adete yükseldi. Toplam sondaj kule sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 311 adet azaldı.

Bunun yanında, Kanada'daki toplam sondaj kule sayısı da 11 adet azalarak 81 adete geriledi. Bu dönemde petrol sondaj kule sayısı 10 adet, doğalgaz kule sayısı da 1 adet azaldı ve toplamda yıllık eksilme de 27 adet oldu.

HAM PETROL STOKLARI, ARTARAK 502.7 MİLYON VARİLE YÜKSELDİ

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 19 Mart'ta biten haftada 1 milyon 900 bin varil artışla 502 milyon 700 bin varile yükseldi.bi milyon varil düzeyine yükseldi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi günde ortalama 8 milyon 600 bin varil düzeyindeydi.

BENZİN STOKLARI GERİLEDİ

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute-API) verilerine göre, ABD'de ham petrol stokları 19 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 2 milyon 930 bin varil yükseldi. Aynı haftada, benzin stokları 3 milyon 720 bin varil geriledi.

ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 250 bin varil yükseldi.