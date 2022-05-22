ABD piyasalarındaki düşüş endişelendirdi

ABD'de teknoloji şirketlerinin hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq 100 endeksi yıllar sonra art arda 7 hafta düşüş kaydedince yatırımcı endişeye kapıldı.

ABD piyasalarında, artan enflasyon ve büyüme odaklı endişeler rakamlara yansıdı. Nasdaq 100 endeksi, 14 yıl sonra ilk kez, haftalık bazda yüzde 4,45 değer kaybederek art arda 7 hafta düşüş gösterdi.

ABD'de artan maliyetlerin etkisiyle Target ve Walmart gibi büyük perakende zincirlerinin bilançolarının beklenenden kötü geldi.

Fed'den faiz beklentileri artı

Gelen olumsuz rakamlar enflasyon korkularını körüklerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı ve ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişelerinin artmasına neden oldu. Belirsizliklerle birleşince yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışı hızlandı.

Dow Jones endeksi haftalık bazda yüzde 2,90 düştü

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi haftalık bazda yüzde 2,90 düşüş kaydederek 1923'ten bu yana ilk kez düşüş serisini 8'inci haftaya taşıdı.

S&P 500 endeksi geçen hafta yüzde 3,05'lik azaldı

S&P 500 endeksi de geçen hafta yüzde 3,05'lik azalış gösterdi. Yükselen resesyon korkuları, S&P 500 endeksinin ocak ayında kaydettiği rekor seviyeden düşüşünün cuma gün içinde yüzde 20'yi görmesiyle hisse senetlerini kısa bir süre için "ayı piyasasına" itti.

Nasdaq 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,45 değer kaybetti



Nasdaq 100 endeksi ise haftalık bazda yüzde 4,45 değer kaybederek yıllar sonra art arda 7 hafta düşüş gösterdi. Endeks, ABD ekonomisinin resesyona girdiği Mart 2001 ve Ekim 2008'de olmak üzere sadece iki kez 8 hafta art arda düşüş yaşamıştı. Kasım 2021'de 16.625 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Nasdaq endeksi, bu seviyeden itibaren kademeli olarak düşüş trendine girdi.

Nasdaq 100 endeksi nedir

1971 yılında kurulan Nasdaq borsası, dünyada en çok işlem gören borsalar arasında ikinci sırada yer alıyor. Nasdaq 100 Endeksi, finansal sektör firmaları hariç Nasdaq borsasında işlem gören, piyasa değeri açısından en büyük 100 şirketi kapsıyor. Endeks, bilgisayar donanım ve yazılımı, telekomünikasyon, perakende ve biyoteknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren ve bu borsada işlem gören en büyük şirketlerin performansını yansıtıyor. Endekste izlenen şirketler, Nasdaq Bileşik endeksinin piyasa değerinin yüzde 90'ından fazlasını içeriyor. Nasdaq Bileşik endeksine benzer olarak, endeksin ağırlığının yüzde 50'sinden fazlasını teknoloji şirketleri oluşturuyor.