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    ABD, Rus bankaların finans sistemiyle bağını kesmeyi düşünüyor

    ABD, başlıca Rus bankaların finans sistemiyle bağını kesmeyi, Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda gündeme alacak.
    • REUTERS
    • 21.02.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 09:30
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    ABD, Rus bankaların finans sistemiyle bağını kesmeyi düşünüyor

    Rusya ve Ukrayna krizi, üçüncü ülkelerin ya da toplulukların tavır almasına meden oluyor.

    Beyaz Saray, ABD'deki mali kurumların başlıca Rus bankalarından gelecek para transferlerini gerçekleştirmesini engellemek de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı uygulanacak bir yaptırım paketi hazırladı.

    PAKET RUSYA’NIN UKRAYNA’YI İŞGALİ DURUMUNDA UYGULAMAYA KONACAK

    Konuyla hakkında bilgi sahibi üç kaynağın verdiği bilgiye göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda uygulanacak olan yaptırımlar, başlıca Rus bankaları ile ABD bankaları arasında uluslararası ödemelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan "muhabir banka" ilişkilerini keserek Rusya'nın ekonomisine zarar vermeyi hedefliyor.

    dolar

    YAPTIRIMLAR BANKACILIK İŞLEMLERİNİ KAPSAYACAK

    ABD'li yetkililer, daha önce yeni yaptırımların bankacılık işlemlerini kapsayacağını belirtmişlerdi. Ancak küresel para hareketlerinin temelini oluşturan muhabir banka ilişkilerinin yaptırım paketinin bir parçası olacağı bilinmiyordu.


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