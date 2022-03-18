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    ABD, Rusya ve Belarus ile ticari ilişkilerini askıya aldı

    Rusya, Ukranya'ya açtığı savaşın bedelini ticari yaptırımlarla öderken, ABD'den önemli bir adım geldi.
    • AA
    • 18.03.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 08:53
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    ABD, Rusya ve Belarus ile ticari ilişkilerini askıya aldı

    ABD, Rusya'ya daha önce ekonomik yaptırım uygulamıştı ancak ABD Temsilciler Meclisi tüm ticari ilişkileri bitirme yönünde keskin bir adım attı.

    ABD, RUSYA VE BELARUS İLE TİCARİ İLİŞKİLERİNİ ASKIYA ALMAK İÇİN ADIM ATTI

    Temsilciler Meclisi, ABD'nin Rusya ve Belarus ile ticari ilişkilerini askıya almasını öngören tasarıyı onayladı.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üzerine bu ülkeyle normal ticari ilişkileri askıya alma kararının ardından harekete geçen Kongre ilk adımı attı. Açıklama ABD Temsilciler Meclisi'nden geldi.

    Kongre onayı gerektiren sürecin ilk adımında Temsilciler Meclisi, ABD'nin Rusya ve Belarus'la normal ticari ilişkilerini askıya almasını onaylayan yasa tasarısına onay verdi. Tasarıya 424 vekil "evet" oyu verirken, tamamı Cumhuriyetçi 8 vekil ise "hayır" oyu kullandı.

    ABD

    TASARI SENATODA ONAYLANACAK

    Söz konusu tasarının kısa sürede Senatoda gündeme gelmesi ve orada da kabul edilmesi bekleniyor. Yasa tasarısı ABD Başkanı Biden'ın imzasıyla yasalaşacak ve ABD'nin bu iki ülkeye çok daha yüksek gümrük vergisi koymasına, birçok ürünün ihracat ve ithalatına yasak getirmesine ve ABD ile bu ülkeler arasındaki tüm ticari aktiviteleri önemli ölçüde zorlaştırmasına imkan tanıyacak.


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