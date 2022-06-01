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    ABD, Rusya'dan tahıl ihracı için nakliye şirketlerine güvence verebilir

    Rusya ve Ukrayna, tahıl üretiminde dünya için önemli bir kaynak. ABD de Ukrayna'dan tahıl ve gübre ihracatının önünü açmak için formül üretmeye çalışıyor.
    • 01.06.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:35
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    ABD, Rusya'dan tahıl ihracı için nakliye şirketlerine güvence verebilir

    Savaş nedeni ile Ukrayna'nın ürettiği tahil ve gübre diğer dünya ülkelerine ihraç edilemiyor. Büyük bir gıda krizinin eşiğinde olan dünyanın bu sorunu aşmak için Rusya'ya yönelik çabaları var.

    AA'nın haberine göre, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, bir basın toplantısını düzenleyerek Rus tahıl ve gübresine Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırım uygulanmadığını belirterek, nakliye şirketlerine güvence vermeye hazır olduklarını söyledi.

    "Küresel gıda krizi var"

    Thomas Greenfield, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın neden olduğu küresel gıda krizine dikkati çekti.

    84 gemide 25 milyon ton tahıl bekliyor

    Ukrayna limanlarında 84 geminin bulunduğunu ve içinde ihraç edilmeyi bekleyen 25 milyon ton tahıl olduğunu belirten Thomas Greenfield, tahıl ihracatının yapılabilmesi için Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları durdurması, Ukrayna'nın da Karadeniz'deki deniz mayınlarının temizlenmesini kabul etmesi gerektiğini söyledi.

    ABD, Rusya dan tahıl ihracı için nakliye şirketlerine güvence verebilir #1

    "Tahılın Rusya'dan çıkışını sağlamak için destek mektubu verilebilir"

    Nakliye şirketlerinin Rusya'dan tahıl ve gübre ihracatına yanaşmadığını ancak bu ürünlere yaptırım uygulanmadığını ifade eden Thomas Greenfield, "Tahılın Rusya'dan çıkması çabalarını desteklemek için teşvik edecekse (nakliye şirketlerine) destek mektubu vermeye hazırız." dedi.


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