ABD, Rusya'nın borç ödemelerini engellemeyi değerlendiriyor

Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik baskıyı artırmak için finansal araçları kullanmaya devam etmeyi düşünüyor.

Rusya, ödeme sürecini karmaşıklaştıran Batı yaptırımlarına rağmen şimdiye kadar uluslararası tahvil ödemelerini gerçekleştirmeyi başardı.

40 milyar dolarlık uluslararası tahvili bulunan Rusya, geçen ay temerrüde düşmemek için vadesi geçmiş tahvil ödemelerini yaptı.

"İflasın eşiğine getirebilir"

ABD'nin ise Moskova yönetiminin Amerikalı tahvil sahiplerine ödeme yapma kabiliyetini engellemeyi değerlendirdiği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, bu durum Moskova'yı "iflasın eşiğine getirebilir."

Rusya'nın ödeme yapmasına olanak tanıyan ilgili izin süresinin 25 Mayıs'ta dolacağı kaydedildi.

"Putin üzerindeki baskıyı artırmak için..."

Bloomberg, Biden yönetiminin feragatın planlandığı gibi süresinin dolmasına izin vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili bir yetkili, "İnceleniyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin üzerindeki baskıyı artırmak için tüm seçeneklere bakıyoruz." dedi.

Beyaz Saray'ın, Moskova üzerindeki mali baskıyı sürdürmenin bir yolu olarak feragate karşı yönde görüşe sahip olduğu aktarıldı.