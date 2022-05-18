Petrol
113.47
1.38%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
478.861
-1.89%
BTXN Coin
14.14
6.23%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    ABD, Rusya'nın borç ödemelerini engellemeyi değerlendiriyor

    Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik baskıyı artırmak için finansal araçları kullanmaya devam etmeyi düşünüyor.
    • 18.05.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD, Rusya'nın borç ödemelerini engellemeyi değerlendiriyor

    Rusya, ödeme sürecini karmaşıklaştıran Batı yaptırımlarına rağmen şimdiye kadar uluslararası tahvil ödemelerini gerçekleştirmeyi başardı.

    40 milyar dolarlık uluslararası tahvili bulunan Rusya, geçen ay temerrüde düşmemek için vadesi geçmiş tahvil ödemelerini yaptı.

    "İflasın eşiğine getirebilir"

    ABD'nin ise Moskova yönetiminin Amerikalı tahvil sahiplerine ödeme yapma kabiliyetini engellemeyi değerlendirdiği belirtildi.

    Reuters'ın haberine göre, bu durum Moskova'yı "iflasın eşiğine getirebilir."

    Rusya'nın ödeme yapmasına olanak tanıyan ilgili izin süresinin 25 Mayıs'ta dolacağı kaydedildi.

    "Putin üzerindeki baskıyı artırmak için..."

    Bloomberg, Biden yönetiminin feragatın planlandığı gibi süresinin dolmasına izin vermeye hazır olduğunu bildirdi.

    Konuyla ilgili bir yetkili, "İnceleniyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin üzerindeki baskıyı artırmak için tüm seçeneklere bakıyoruz." dedi.

    Beyaz Saray'ın, Moskova üzerindeki mali baskıyı sürdürmenin bir yolu olarak feragate karşı yönde görüşe sahip olduğu aktarıldı.

    ABD, Rusya nın borç ödemelerini engellemeyi değerlendiriyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!

    Yerli araçların üretim maliyeti 5 ayda yüzde 15 arttı
    Otomobil

    Yerli araçların üretim maliyeti 5 ayda yüzde 15 arttı

    Mali'de darbe girişimi
    Dünya

    Mali'de darbe girişimi

    Görüş Bildir