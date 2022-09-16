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    ABD, savaşı kolaylaştıran kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı

    Rusya-Ukrayna savaşını kolaylaştırdığı iddiası ile 22 kişi ve 2 kuruluşa ABD tarafından yaptırım uygulandı.
    • 16.09.2022 - 08:46
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    ABD, savaşı kolaylaştıran kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı

    ABD Hazine Bakanlığı bir açıklamada yaptı. Bu açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı kolaylaştıran kişi ve gruplara yeni yaptırımlar uygulandığı aktarıldı.

    Savaş suçlarından ve saldırganlığına karşı adımlar devam edecek

    AA'nın haberine göre, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında, ABD'nin Rusya'yı "savaş suçlarından ve saldırganlığından" sorumlu tutmak için güçlü adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

    Aktarılan bilgilere göre söz konusu yaptırım kararı 22 kişi ve 2 kuruluşu hedef alıyor.

    Neo-Nazi paramiliter bir grup yaptırım listesinde

    Yaptırım uygulananlar arasında Ukrayna'da Rusya ordusunun yanında savaşa katılan neo-Nazi paramiliter bir grup olan "Task Force Rusich" ile 2 üst düzey liderinin de yer aldığı kaydedildi.

    Janet Yellen

    Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yaptırımları takip ediyor

    Açıklamada, yeni yaptırımların, Rusya'ya yeni ihracat kontrolleri uygulayan Ticaret Bakanlığı ve Rusya'nın savunma ile yüksek teknoloji endüstrilerini hedef alan Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak uygulandığı bildirildi.


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