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    ABD Senatosu rekor büyüklükteki savunma bütçesini onayladı

    ABD Senatosu'nun rekor büyüklükteki 858 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladığı bildirildi.
    • 16.12.2022 - 09:21
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    ABD Senatosu rekor büyüklükteki savunma bütçesini onayladı

    ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın teklif ettiği tutarın 45 milyar dolar üzerinde olan rekor büyüklükteki 858 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı.

    Ordunun koronavirüs aşısı olma zorunlu bitti

    Senato aynı zamanda ordunun koronavirüs aşısı olma zorunluluğunu kaldırdı.

    Yasa kabul edildi

    Senato, Pentagon'un politikalarında belirleyici olan ve her yıl kabul edilmesi gereken Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) iki partinin de ağırlıklı desteğiyle 11'e karşı 83 oyla kabul etti.

    Yasanın onayı gecikmeyecek

    Senato onayının çıkmasıyla gelecek hafta Beyaz Saray'a gönderilecek yasayı Biden'ın da bekletmeden onaylayacağı öngörülüyor.

    dolar

    Bütçeden Tayvan ve Ukrayna'ya destek yapılacak

    Reuters'in haberine göre, 2023 yılı savunma bütçesi 858 milyar dolarlık askeri harcamaları, birliklere yüzde 4,6 ücret artışını, silah, gemi ve uçak alımlarının fonlanmasını ve Çin'in saldırganlık gösterdiği Tayvan'a ve Rusya'nın işgaline karşı savaşan Ukrayna'ya desteği kapsıyor.


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