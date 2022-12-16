ABD Senatosu rekor büyüklükteki savunma bütçesini onayladı

ABD Senatosu'nun rekor büyüklükteki 858 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladığı bildirildi.

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın teklif ettiği tutarın 45 milyar dolar üzerinde olan rekor büyüklükteki 858 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı.

Ordunun koronavirüs aşısı olma zorunlu bitti

Senato aynı zamanda ordunun koronavirüs aşısı olma zorunluluğunu kaldırdı.

Yasa kabul edildi

Senato, Pentagon'un politikalarında belirleyici olan ve her yıl kabul edilmesi gereken Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) iki partinin de ağırlıklı desteğiyle 11'e karşı 83 oyla kabul etti.

Yasanın onayı gecikmeyecek

Senato onayının çıkmasıyla gelecek hafta Beyaz Saray'a gönderilecek yasayı Biden'ın da bekletmeden onaylayacağı öngörülüyor.

Bütçeden Tayvan ve Ukrayna'ya destek yapılacak

Reuters'in haberine göre, 2023 yılı savunma bütçesi 858 milyar dolarlık askeri harcamaları, birliklere yüzde 4,6 ücret artışını, silah, gemi ve uçak alımlarının fonlanmasını ve Çin'in saldırganlık gösterdiği Tayvan'a ve Rusya'nın işgaline karşı savaşan Ukrayna'ya desteği kapsıyor.