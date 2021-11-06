ABD Temsilciler Meclisi 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı

ABD'de uzun süredir görüşülen 1 trilyon dolarlık altyapı paketi Temsilciler Meclisi tarafından onayladı. Şimdi tasarı Tasarı, yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak.

Aylar süren müzakereler sonucu ABD Başkan Joe Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan 1 trilyon dolarlık altyapı paketi, 206'ya karşı 228 oyla kabul edildi. Altyapı paketinin bir sonraki durağı Beyaz Saray olacak.

1,75 TRİLYON DOLARLIK SOSYAL HARCAMA PAKETİ BEKLİYOR

Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi ise planlananın aksine cuma günü oylanamadı. Demokratların ılımlı kanadının söz konusu paketin maliyetine ilişkin Kongre Bütçe Ofisi'nden (CBO) tarafsız bir değerlendirme talep etmesi oylamayı geciktirdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, tasarının 25 Kasım'daki Şükran Günü'ne kadar Meclisten geçmesini beklediğini belirtti.

BIDEN, PAKETİN 15 KASIM’DA GEÇECEĞİNDEN EMİN

Biden ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin sosyal harcama paketini 15 Kasım haftasında geçireceğinden emin olduğunu ifade etti.

8 YIL İÇİNDE YAKLAŞIK 1 TRİLYON DOLARLIK HARCAMA YAPILACAK

Altyapı paketi kapsamında 8 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor.

YENİ ALTYAPI YATIRIMLARINA 550 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK AYRILIYOR

Yeni altyapı yatırımları için 550 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette, "ulaşım" kalemindeki en çok bütçenin 110 milyar dolar ile yol ve köprü projelerine aktarılması öngörülüyor.

Paketle elektrik şebekeleri için 73 milyar dolar, demir yolları için 66 milyar dolar, geniş bant internet erişiminin genişletilmesi için 65 milyar dolar, su altyapısı için 55 milyar dolar, çevresel projeler için 50 milyar dolar, toplu taşıma için 39 milyar dolar ve havalimanı projeleri için 25 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.