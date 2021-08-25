ABD Temsilciler Meclisi 3.5 trilyon dolarlık bütçe planını onayladı

Sosyal güvenlik programları ile iklim politikasına yönelik yatırımları içeren ABD bütçe planı, Temsilciler Meclisi tarafından onaylanarak geçti.

Küresel ekonominin de yakından takip ettiği ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi gündeminin önemli bir parçası olan 3 trilyon 500 milyar dolarlık bütçe planını onayladı.

Demokrat Parti'nin ılımlı ve ilerici kanadının uzlaşmaya varmasının ardından söz konusu bütçe planı, 212'ye karşı 220 oyla kabul edildi.

1 TRİLYON DOLARLIK ALTYAPI TASARISI DA 27 EYLÜL'E KADAR ONAYLANACAK

Demokratların bütçe tasarısını Cumhuriyetçilerin desteği olmadan yazıp onaylamasının yolu açılırken, geçen ay Senato'dan geçen 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısının da 27 Eylül'e kadar oylanması kararlaştırıldı.

AYRINTILAR İÇİN TEMSİLCİLER MECLİSİ VE SENATO BİRLİKTE ÇALIŞACAK

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 3 trilyon 500 milyar dolarlık bütçenin ayrıntılarını belirlemek için Senato ile birlikte çalışacaklarını belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Biden, düzenlediği basın toplantısında, Temsilciler Meclisinin kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Amerikan halkına yatırım yapmaya bir adım daha yakınlaşıldığını dile getirdi.

SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMLARI İLE İKLİM POLİTİKASINA YÖNELİK YATIRIMLAR

Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan bütçe planında, sosyal güvenlik programları ile iklim politikasına yönelik yatırımlar yer alıyor.

Söz konusu plan ile ücretli aile ve sağlık izninin genişletilmesi, çocuk bakım programları, ücretsiz okul öncesi eğitim, Medicare sağlık sigortasının kapsamının genişletilmesi, yeşil enerjinin teşviki için vergi teşvikleri sağlanması ve federal filodaki elektrikli araç sayısının artırılmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Tasarının vergi düzenlemelerinde değişikliği de içermesi bekleniyor.