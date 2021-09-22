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    ABD Temsilciler Meclisi borç limitini askıya alacak bütçe tasarısını onayladı

    ABD'de koronavirüs salgınında yaşanan ekonomik olumsuzlukları giderecek borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısı önemli bir aşamadan geçirilerek, Kongre'nin onay aşamasına getirildi.
    • AA
    • 22.09.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 10:33
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    ABD Temsilciler Meclisi borç limitini askıya alacak bütçe tasarısını onayladı

    ABD Temsilciler Meclisi, eğer onaylanmazsa büyük ekonomik krizlere neden olabileceği savunulan ve federal hükümetin kapanmasını önleyecek ve borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısını onayladı. Böylece ABD bütçe tasarısı, ilk onaydan geçmiş oldu.

    BORÇ LİMİTİNİ ASKIYA ALACAK GEÇİCİ BÜTÇE TASARISI 211'E KARŞI 220 OYLA GEÇTİ

    Amerikan federal hükümetine 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak ve ülkenin borçlanma limitini 2022'nin sonuna kadar askıya alacak bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde 211'e karşı 220 oyla kabul edildi.

    BÜTÇE TASARISININ SON DURAĞI ABD SENATOSU

    Bir sonraki durağı ABD Senatosu olan bütçe tasarısının, burada Cumhuriyetçilerin muhalefetiyle karşılaşması bekleniyor.

    ABD Temsilciler Meclisi borç limitini askıya alacak bütçe tasarısını onayladı #1

    30 EYLÜL'E KADAR SON ONAY BEKLENİYOR

    Kongre'nin federal hükümetin kapanmasını önlemek için 30 Eylül'e kadar söz konusu bütçe tasarısını onaylaması gerekiyor.

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