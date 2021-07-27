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    ABD, ulusal konut fiyat endeksi mayısta arttı

    Bugün açıklanması beklenen önemli verilerden olan ulusal konut fiyat endeksi nisanda yüzde 14,8 yükselmişken, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,6 artış gösterdi.
    • AA
    • 27.07.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 18:02
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    ABD, ulusal konut fiyat endeksi mayısta arttı

    S&P CoreLogic Case-Shiller, mayıs ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayınladı. ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artarak rekor artış gösterdi.

    20 KENTTEKİ KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

    ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise mayısta yıllık bazda yüzde 17 arttı. Ağustos 2004'ten bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artışı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 16,4 artması yönündeydi. Endeks, nisanda yüzde 15'lik artış kaydetmişti.

    ABD, ulusal konut fiyat endeksi mayısta arttı #1

    PHOENIX'DE FİYATLAR YÜZDE 25,9 PAHALI

    Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 25,9 ile Phoenix, yüzde 24,7 ile San Diego ve yüzde 23,4 ile Seattle oldu.

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