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    ABD, Ürdün ekonomisine 597 milyon dolarlık destek verdi

    ABD, hibe ve kalkınma yardımı kapsamında Ürdün'e 597 milyon dolarlık hibe verileceğini aktardı.
    • AA
    • 13.12.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 17:40
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    ABD, Ürdün ekonomisine 597 milyon dolarlık destek verdi

    Ürdün Planlama ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı için planlanan 1,2 milyar dolarlık ABD ekonomik yardım programının bir parçası olarak iki yeni anlaşma imzalandığı belirtildi.

    245 MİLYON DOLAR HİBE NAKDEN AKTARILACAK

    Açıklamada, hibe anlaşması kapsamında 245 milyon doların doğrudan nakit olarak hazineye aktarılacağı ifade edildi.

    ÜRDÜN'DE EKONOMİK TOPARLANMA TEŞVİK EDİLECEK

    İkinci anlaşmanın ise 352 milyon dolar tutarında olduğu ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansınca (USAID) kullanım koşullarının belirleneceğine işaret edilen açıklamada, bunun Ürdün hükümeti ve özel sektörle ortaklaşa ekonomik toparlanmayı teşvik etmeye yardımcı olacağı kaydedildi.

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