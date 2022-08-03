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    ABD vatandaşının borçluluğu giderek artıyor

    Yüksek enflasyonla boğuşan dünyanın dev ekonomisi ABD'de, kredi kartı ve konut kredisi borçlularının sayısı giderek artıyor.
    • 03.08.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 09:35
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    ABD vatandaşının borçluluğu giderek artıyor

    Yaşanan küresel gelişmeler ve jeopolitik riskler ABD ekonomisini de olumsuz etkiliyor. İki çeyrektir üst üste daralan ABD ekonomisi teknik anlamda resesyon yaşıyor.

    ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe oranla yüzde 2 artarak 16,15 trilyon dolara yükseldi.

    Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu paylaşıldı

    ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayınlandı. Buna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2 artarak 16,15 trilyon dolara ulaştı.

    Hanehalkı borcu, yıllık 1,2 trilyon dolar oldu

    Yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 312 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 1,2 trilyon dolar arttı.

    dolar

    En yüksek pay konut kredisi borçlarında

    ABD'de bu dönemde hanehalkı borcunun artmasında konut kredileri kaynaklı borçlardaki yükseliş etkili oldu. Konut kredileri, Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı alırken, söz konusu borç kalemi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 207 milyar dolar artarak 11,39 trilyon dolara çıktı.

    Öğrenci ve otomobil kredileri

    Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,59 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,5 trilyon dolarla otomobil kredileri ve 890 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.


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