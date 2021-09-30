ABD ve AB’den ticarette Çin’e karşı iş birliği

ABD ve AB’de ticarette iş birliği anlaşması yapılarak Çin’den söz edilmeden bu ülkenin tanımı yapılan açıklamalarda bulunuldu ve ortak kararlar alındı.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), yarı iletken tedarik zincirlerini güçlendirmek, Çin'in piyasa ekonomisine aykırı ticaret uygulamalarını engellemek ve büyük, küresel teknoloji şirketlerini düzenleyip denetleme konusunda ortak bir yaklaşım benimsemek için iş birliğini artırmaya karar verdi.

İki kıtadan üst düzey kabine yetkililerinin katılımıyla oluşturulan ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Kurulu (TTC), hem sivil hem de askeri alanda kullanılan hassas teknolojilere yapılan yatırımların incelenmesi ve yapay zekanın geliştirilmesi alanında iş birliği yapılacağını açıkladı.

“İŞLETMELERİMİZİ, DÜNYA TİCARET SİSTEMİNE ZARAR VERİCİ, HAKSIZ TİCARET UYGULAMALARINDAN KORUMAYA DEVAM”

Açıklamada Çin'den bahsedilmedi ancak "İşletmelerimizi, tüketicilerimizi ve çalışanlarımızı, dünya ticaret sistemine zarar veren, özellikle piyasa dışı ekonomilerin oluşturduğu haksız ticaret uygulamalarından korumaya devam etme konusunda anlaştık." denildi.

Toplantılar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, ticaretten sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Valdis Dombrovskis ve rekabetten Sorumlu Avrupa Komisyon Üyesi Margrethe Vestager liderliğinde yapıldı.

ABD’NİN ÇİN'E UYGULANMAYA BAŞLADIĞI EK GÜMRÜK VERGİLERİ DURUYOR

Biden yönetimi, ABD eski başkanı Donald Trump tarafından Çin'e uygulanmaya başlayan ek gümrük vergilerini kaldırmadı. ABD'nin Çin'e karşı politikasını müttefiklerle daha fazla iş birliği yaparak geliştirmeye çalıştı.