ABD ve Çin'in rezerv satışlarının petrol fiyatlarını etkilemesi beklenmiyor

Uzmanlar, stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazırlığında olan ABD ve Çin'in bu hamlelerinin uzun vadede fiyatları etkilenmeyeceğini belirterek, gerekçelerini ortaya koydu.

Dünyada petrol üreticilerinin oluşturduğu birlikler aralarında kararlar alarak üretimi ve fiyatları dengede tutmaya çalışıyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin, yüksek ham madde maliyetlerinin yerel rafineriler üzerindeki baskısını hafifletmek için 7 milyon 400 bin varillik ham petrol rezervini açık artırma yoluyla 24 Eylül'de piyasaya süreceğini açıkladı.

ABD ise 1 Ekim-15 Aralık tarihlerinde son 7 yılın en büyük satışını yaparak 20 milyon varillik petrolü piyasaya sunacak.

“PETROL FİYATLARINDA BEKLENEN DÜŞÜŞ ETKİSİNİ GÖSTERMEDİ”

Singapur merkezli Vanda Insights Kurucusu ve Üst Yöneticisi Vandana Hari, Çin'in stratejik petrol rezervlerinden piyasaya satış yapma planına yönelik haberlerin petrol fiyatlarında beklenen düşüş etkisini göstermediğini söyledi.

“ÇİN'İN PİYASAYA ARZ ETMEYİ PLANLADIĞI MİKTAR OLDUKÇA AZ”

Çin'in piyasaya arz etmeyi planladığı miktarın oldukça küçük olduğuna işaret eden Hari, "Bu açıklama piyasanın dikkatinin, tedarik kısıtları ve ABD stok düşüşlerine odaklandığı bir döneme denk geldi. Bu miktar, Çin'in bir günde ithal ettiği petrolün dörtte üçünden daha az." dedi.

"ÇİN'İN PETROL TÜKETİMİ ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Energy Intelligence Group Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere de Çin ekonomisinin büyümeye devam ettiğine ve petrol tüketiminin de artmaya devam edeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çin, 1 milyar varillik petrol stokuna sahip olsaydı da bu rakam üreticilerin piyasaya sunabileceği veya piyasadan çekebileceği yüksek miktarlarla kıyaslanamazdı. Çin'in petrol talebi artarsa, bu rezervlerin de yükselmesi ve kullanılan miktarın ikmal edilmesi gerek. Yatırımcılar spot piyasada Çin rafinerilerinden satışların zaten arttığını söylüyor. Çin, salgın dönemi boyunca şu anki fiyatların yarısına satın aldığı petrolü satabilir ve buradan ciddi kâr elde edebilir. ABD de kendi stratejik petrol rezervlerinden petrol satıyor ancak buna gücü yetiyor. ABD'nin kaya petrolü üretimi oldukça yüksek ve neredeyse kendi kendine yeter hale geldi. Bu nedenle de yüksek miktarda stratejik petrol rezervine ihtiyacı yok."

ÇİN'İN TOPLAM HAM PETROL REZERV KAPASİTESİ 238 MİLYON VARİL

Çin'in toplam ham petrol rezerv kapasitesinin 238 milyon varil seviyesinde olduğu biliniyor. Depolanan bu miktarın Çin'in 80 günlük petrol talebine eşdeğer olduğu tahmin ediliyor.

ABD'NİN REZERV KAPASİTESİ 714 MİLYON VARİL SEVİYESİNDE

Dünyanın en büyük stratejik rezervine sahip ABD'nin toplam ham petrol rezerv kapasitesi ise yaklaşık 714 milyon varil seviyesinde bulunuyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından dün açıklanan verilere göre, geçen hafta itibarıyla depolardaki rezerv miktarı ise yaklaşık 619 milyon 600 bin varil seviyesinde.