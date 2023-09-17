ABD ve Türkiye ticaretinin katlanarak büyümesi hedefleniyor ABD ve Türkiye, ticaret hedeflerini artış yönünde açıklıyor. Bazı sektörler ise ABD pazarını önceleyen politikalar yürütüyor. ABD'nin Küresel Piyasalardan Sorumlu Ticaret Bakan Yardımcısı Venkataraman gelinen aşamayı gözler önüne serdi.

AA

Türkiye'nin ABD'ye ihracatında kimyevi maddeler ilk sırada yer alırken, bunu otomotiv, çelik ve hazır giyim sektörü izledi.

ABD ile Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunuyor.

ABD'nin Küresel Piyasalardan Sorumlu Ticaret Bakan Yardımcısı Arun Venkataraman, Türkiye ile ilgili geliştirilen dış ticaret hedeflerine açıklık getirerek, ticarette 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmanın mümkün olmadığını belirtti.

Venkataraman, ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ticaretin katlanarak büyümesi için ciddi bir fırsat gördüklerini belirtti.

"ABD-Türkiye arasında derin bir stratejik ortaklık var"

ABD ile Türkiye arasında derin bir stratejik ortaklık olduğunu belirten Venkataraman, Türkiye Cumhuriyetinin 100'üncü yılını kutlamanın kendileri için stratejik açıdan olduğu kadar ticari açıdan da çok şey ifade ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Ticareti teşvik edebilmek için doğru politikaları uygulamaya koymalıyız"

Türkiye'de yıllardır faaliyet gösteren pek çok Amerikan şirketi var ve bundan gurur duyuyoruz. Türkiye için ileriye dönük büyük bir gidişat ve ABD ile Türkiye arasındaki ticaretin katlanarak büyümesi için ciddi bir fırsat olduğunu görüyoruz."

ABD ile Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin ulaşılabilir olduğunu aktaran Venkataraman, şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye'de yıllardır faaliyet gösteren pek çok Amerikan şirketi var ve bundan gurur duyuyoruz. Türkiye için ileriye dönük büyük bir gidişat ve ABD ile Türkiye arasındaki ticaretin katlanarak büyümesi için ciddi bir fırsat olduğunu görüyoruz.

"Her iki hükümet de çalışmalı"

Venkataraman, her iki hükümetin de bunun için çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Halkımız arasındaki ticareti teşvik edebilmek için doğru politikaları uygulamaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

"Trade Winds" etkinliği

ABD'nin önemli ticari etkinliklerinden olan "Trade Winds" etkinliğinin 13-15 Mayıs'ta Türkiye'de gerçekleşeceğini belirten Venkataraman, ABD'den büyük bir ticaret heyetini İstanbul'a getireceklerini söyledi.

"Hedefe ulaşma yolunda iyi bir ilk adım"

Venkataraman, söz konusu etkinlikte şirketler arasındaki somut bağlantılarla ABD ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri genişletebilmeyi umduklarını dile getirdi. Venkataraman, "Bunun bu hedefe ulaşma yolunda iyi bir ilk adım olduğunu düşünüyoruz." dedi.

ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 32 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'den ABD'ye geçen yıl 16,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. ABD'den yapılan ithalatın tutarı ise 15,2 milyar dolar oldu. Böylece, iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 32 milyar doların üzerine çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)