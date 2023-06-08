ABD verileri küresel piyasalara yön veriyor Merkez bankalarının para politikaları belirsiz kalmaya devam ettikçe, yatırımcının risk iştahı düşüyor ve küresel piyasalar da dalgalanmaya devam ediyor.

AA

Dünya genelinde merkez bankaları ardı ardına beklentilerin aksine karar alıyor.

Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere enflasyonla mücadele eden merkez bankalarının attıkları adımlara karşın istenilen sinyalleri alamaması da varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Dün Avustralya Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin aksine 25 baz puan faiz artırmasının ardından, Kanada Merkez Bankası da politika faizini 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75'e yükseltti.

ABD'de teknoloji hisseleri düştü

Dün, New York borsasında teknoloji hisselerindeki düşüş öne çıkarken, bölgesel bankaların uzun süre sonra yükselmesi dikkati çekti.

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un hisselerinde yüzde 3, Amazon'un hisselerinde yüzde 4,2 ve Alphabet'in hisselerinde yüzde 3,8 düşüş kaydedildi.

New York borsasında dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,27 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Hindistan faizi sabit bıraktı

Öte yandan, Hindistan Merkez Bankası bugünkü toplantıda politika faizini yüzde 6,50'de sabit bıraktı.

Borsa İstanbul yüzde 3,2 arttı

Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyrini beşinci güne taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,2 üzerinde 5.561,18 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, mayıs ayı finansal araçların reel getiri oranı

12.00 Avro Bölgesi, 1.çeyrek büyüme

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, nisan ayı toptan eşya stokları