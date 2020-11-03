Dolar
8.5186
0.93%
Euro
9.9718
1.5117%
Altın
1901.13
0.2964%
Borsa
1128.67
-0.434%
G. Altın
520.946
1.277%
Bitcoin
115307.99
-0.0354%
EXEN Coin
11.54
1.94%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    ABD yılın dördüncü çeyreğinde 617 milyar dolar borçlanacak

    Birleşik Devletler Hazine Bakanlığı, bu senenin dördüncü çeyreğinde, 617 milyar dolar borçlanmayı planladığını açıkladı
    • AA
    • 03.11.2020 - 01:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD yılın dördüncü çeyreğinde 617 milyar dolar borçlanacak

    ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ekim-aralık ve 2021'in ocak-mart döneminlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

    YILIN DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE 617 MİLYAR DOLAR BORÇLANMA

    Açıklamada, hazinenin bu yılın dördüncü çeyreğinde 617 milyar dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

    Aralık sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün ağustos ayında duyurulan tahminden 599 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı.

    2021'İN İLK ÇEYREĞİNDE DE 1,127 TRİLYON DOLAR BORÇLANMA

    Açıklamada, hazinenin 2021'in ilk çeyreğinde de 1,127 trilyon dolar borçlanmasının beklendiği bildirildi.

    Hazinenin bu yılın temmuz-eylül döneminde ise 454 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonu nakit dengesinin 1,782 trilyon dolar olduğunun bilgisi verildi.

    Bakanlık, ağustosta paylaştığı tahminde, hazinenin yılın üçüncü çeyreğinde 947 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, eylül sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının varsayıldığını duyurmuştu.

    ABD yılın dördüncü çeyreğinde 617 milyar dolar borçlanacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir