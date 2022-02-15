Euro
15.48
0.76%
Dolar
13.64
0.32%
Altın
813.22
-0.58%
Borsa
2052
2.52%
Bitcoin
602.500
4.56%
BTXN Coin
37.57
1.78%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    ABD, yüksek fiyatlardan kaya petrolü üretimine odaklandı

    Enerji krizinin etkisiyle, üksek petrol fiyatlarının ABD'de kaya petrolü üretimini artıracağı öngörülüyor.
    • AA
    • 15.02.2022 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD, yüksek fiyatlardan kaya petrolü üretimine odaklandı

    ABD'de petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinde seyretmesi durumunda, ABD kaya petrolü üretiminin 2023'te günlük 2,2 milyon varil artması bekleniyor.

    Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy'den yapılan açıklamada, ABD'nin ana petrol üretim bölgelerindeki arzın bu yılın ikinci çeyreğine kadar 2019'un en yüksek seviyesi olan günlük 8,1 milyon varili geçeceği öngörülüyor.

    PETROL ÜRETİMİ SALGIN SEVİYESİNİN ALTINDA

    Açıklamada, Permian, Eagle Ford, Niobrara, Bakken ve Anadarko da dahil olmak üzere ülkenin ana üretim bölgelerindeki petrol üretiminin geçen yılın son çeyreğinde günlük yaklaşık 7,7 milyon varil olduğu ve bu seviyenin hala salgın öncesi seviyenin altında bulunduğu kaydedildi.

    petrol

    YÜKSELEN FİYATLAR ÜRETİCİLERİ HAREKETE GEÇİRİYOR

    Yüksek petrol fiyatlarının, yurt dışı kaynaklardan sağlanan arzın kısıtlı kalması nedeniyle ABD'li üreticileri petrol arzını artırmaya teşvik ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Petrol fiyatları varil başına 100 dolara ulaşır ve bu seviyelerde kalırsa, ABD'nin toplam petrol üretimi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre günlük 2,2 milyon varil artarak 9,9 milyon varile ulaşacak." ifadelerine yer verildi.


    İlginizi Çekebilir

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    İzmir’de öldürülen küçük Ceylin'in katilinin cezası onandı
    3. Sayfa

    İzmir’de öldürülen küçük Ceylin'in katilinin cezası onandı

    Lincoln, 2026'ya kadar 5 yeni elektrikli araç tanıtacak
    Otomobil

    Lincoln, 2026'ya kadar 5 yeni elektrikli araç tanıtacak

    Görüş Bildir