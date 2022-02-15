ABD, yüksek fiyatlardan kaya petrolü üretimine odaklandı

Enerji krizinin etkisiyle, üksek petrol fiyatlarının ABD'de kaya petrolü üretimini artıracağı öngörülüyor.

ABD'de petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinde seyretmesi durumunda, ABD kaya petrolü üretiminin 2023'te günlük 2,2 milyon varil artması bekleniyor.

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy'den yapılan açıklamada, ABD'nin ana petrol üretim bölgelerindeki arzın bu yılın ikinci çeyreğine kadar 2019'un en yüksek seviyesi olan günlük 8,1 milyon varili geçeceği öngörülüyor.

PETROL ÜRETİMİ SALGIN SEVİYESİNİN ALTINDA

Açıklamada, Permian, Eagle Ford, Niobrara, Bakken ve Anadarko da dahil olmak üzere ülkenin ana üretim bölgelerindeki petrol üretiminin geçen yılın son çeyreğinde günlük yaklaşık 7,7 milyon varil olduğu ve bu seviyenin hala salgın öncesi seviyenin altında bulunduğu kaydedildi.

YÜKSELEN FİYATLAR ÜRETİCİLERİ HAREKETE GEÇİRİYOR

Yüksek petrol fiyatlarının, yurt dışı kaynaklardan sağlanan arzın kısıtlı kalması nedeniyle ABD'li üreticileri petrol arzını artırmaya teşvik ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Petrol fiyatları varil başına 100 dolara ulaşır ve bu seviyelerde kalırsa, ABD'nin toplam petrol üretimi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre günlük 2,2 milyon varil artarak 9,9 milyon varile ulaşacak." ifadelerine yer verildi.