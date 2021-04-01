ABD'de 2 trilyon dolarlık altyapı paketi hazırlığı

ABD Başkanı Biden, ülke ekonomisini canlandırmayı hedefleyen yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl milyonlarca Amerikalının işini kaybettiğini anımsatan Joe Biden, yüzde 1'lik en zengin kesimin ise servetlerini 4 trilyon dolar artırdığına dikkati çekti. Biden, ülke ekonomisinin aşağıdan yukarıya inşa edilme zamanı olduğunu belirterek "Bu ülkeyi Wall Street inşa etmedi. Bu ülkeyi orta sınıf inşa etti." dedi.

BIDEN ALTYAPI PAKETİNE İLİŞKİN KONUŞTU

Altyapı paketine ilişkin Biden, "Gördüğümüz veya yaptığımız hiçbir şeye benzemeyen, Amerika'da nesilde bir yapılabilecek bir yatırım." değerlendirmesinde bulundu. Kurumlar vergisinin yüzde 28'e çıkarılacağını kaydeden Biden, bundan şikayet edilmemesi gerektiğini, söz konusu vergi oranının hala İkinci Dünya Savaşı ile 2017 arasındaki döneme kıyasla düşük olduğunu ifade etti.

ABD'DE İSTİHTAM ARTSA DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Öte yandan dün ABD'de açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, martta 517 bin kişi artarak eylül 2020'den bu yana en hızlı artışı kaydetse de 550 bin artış yönündeki tahminlerin altında kaldı.

ABD PİYASALARI

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,73 seviyesinde dengelenirken, New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,26 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,54 değer kazandı.