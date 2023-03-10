ABD'de 2009'dan bu yana işten çıkartmalar zirveye çıktı ABD, enflasyonunu düşürmek için politika faizini artırarak ilerliyor. Bu tercih üretimi ve istihdamı olumsuz etkilemeye başladı.

ABD'de teknoloji şirketlerinde ağırlıklı olarak işten çıkartmalar yaşanıyor.

ABD merkezli işverenlerin işten çıkarmaları, yılın ilk 2 ayında 180 bin 713 ile 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

İşten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas, şubat ayına ilişkin raporunu yayınladı.

İşten çıkartmalar şubatta yüzde 24 azaldı

Rapora göre, ocakta 102 bin 943 olan ABD merkezli işverenlerin işten çıkarmaları, şubatta aylık bazda yüzde 24 azalarak 77 bin 770 oldu.

Yıllık yüzde 410 artış yaşandı

Şubatta işten çıkarmalar, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 410 artış gösterdi. Geçen ay ABD'li işverenlerin işten çıkarmaları 2009'dan bu yana en yüksek şubat ayı değerine ulaştı.

2009'dan bu yana en yüksek iki aylık işten çıkarma verisi

Ocak-şubat döneminde işten çıkarmalar, 2022'nin ilk 2 ayına göre yüzde 427 artışla 180 bin 713 olurken, bu değer de 2009'dan bu yana en yüksek iki aylık işten çıkarma olarak kaydedildi.

Sektörel dağılımı

Teknoloji şirketleri, şubat ayında açıklanan işten çıkarmaların yüzde 28'ini gerçekleştirdi. Geçen ay en çok bu sektörde çalışanların işine son verildi. Hastaneleri ve sağlık bakım ürünleri üreticilerini içeren sağlık sektörü de geçen ay toplam işten çıkarmaların yaklaşık yüzde 13'ünü gerçekleştirdi. Perakende, finans, fintech ve medya da şubatta en çok işten çıkarmaların yaşandığı diğer sektörler olarak dikkati çekti.

İşe alım planları azaldı

Şirketlerin almayı planladıklarını açıkladığı çalışan sayısı şubatta, bir önceki aya kıyasla yüzde 12 azalarak 28 bin 830 oldu. Geçen ay planlanan işe alım sayısı yıllık bazda da yüzde 87 düştü.