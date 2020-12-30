ABD'de 600 dolarlık koronavirüs nakit desteği dağıtımına başlandı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, 600 dolarlık nakit para yardımının dağıtımına salı gecesi başlanacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, koronavirüs salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımının, ödeme dosyasının bakanlıkça ABD Merkez Bankası'na (Fed) gönderildiğini ve doğrudan ödemelerin dün geceden hesaplara ulaşmaya başlayabileceğini bildirdi.

ÖDEMELER GELECEK HAFTAYA KADAR DEVAM EDECEK

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ödemelerin gelecek haftaya kadar devam edeceğini belirten Mnuchin, çeklerin ise çarşamba günü postalanmaya başlayacağını kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da söz konusu ödemelerin, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenenlere kritik bir ekonomik destek sağlayacağı vurgulandı.

YILLIK GELİRİ 75 BİN DOLAR VE ALTINDA OLAN BİREYLERE 600 DOLAR

Açıklamada, 2019'da yıllık geliri 75 bin dolar ve altında olan bireylere 600 dolar, evli çiftlere 1200 dolar ve hak sahibi her çocuğa 600 dolar ödeme yapılacağı kaydedildi.

OTOMATİK OLARAK DAĞITILACAK

Belirlenen tutarın üzerinde geliri olanlara daha az ödeme yapılacağı ifade edilen açıklamada, ödemelerin şartları karşılayan kişilere herhangi bir işlem yapılmaksızın otomatik olarak dağıtılacağı aktarıldı.

Açıklamada, nakit desteğinin artırılması halinde ek ödemenin en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.