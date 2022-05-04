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    ABD'de açık iş sayısı rekor kırdı

    ABD Çalışma Bakanlığı, marta ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.
    • 04.05.2022 - 09:48
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    ABD'de açık iş sayısı rekor kırdı

    ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı marta ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerine göre, açık İş Sayısı, martta bir önceki aya kıyasla ve beklentileri de aşarak, 11 milyon 549 bine çıkarak verinin açıklanmaya başladığı Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

    Açık iş sayısı en fazla mal imalatında görüldü

    Söz konusu dönemde açık iş sayısının artış gösterdiği sektörler, perakende ticaret ve dayanıklı mal imalatı oldu. Açık iş sayısı, ulaşım ve antrepo, eğitim ile kamu sektörlerinde azalış gösterdi.

    İşe alım sayısı geriledi

    İşe alım sayısı ise martta 95 bin azalarak 6 milyon 737 bine geriledi.

    Analistler, açık iş sayısına ilişkin son verilerin ülkede iş gücü piyasasındaki sıkılaşmaya işaret ettiğini belirtti.

    ABD

    İşini bırakanların sayısı arttı

    Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı da martta 239 bin artarak toplam 6 milyon 321 bine ulaştı. Bu dönemde işini bırakanların sayısı martta 152 bin kişi artarak 4,5 milyon ile rekor seviyeye yükseldi. Ülkede işi bırakma oranı martta yüzde 3'e çıktı.

    Açık iş sayısı nedir

    Bir ekonomide çeşitli sektörlerde işe yerleştirilmek istenen işçi sayısının, halen istihdam edilenlerle boş iş sayısının toplamına oranlanması anlamına geliyor.


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