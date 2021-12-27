ABD’de alışverişte son 17 yılın en büyük kazancı elde edildi

ABD’de Omicron mutasyonu, tatil planlarını engellese de alışveriş harcamalarının artmasına engel olamadı.

Koronavirüs salgınında Omicron mutasyonunun hızla yayılmasının ardından dünya genelinde tatil planları ertelendi.

Alışveriş harcamaları artışa geçerek ABD’de ise son 17 yılın en büyük kazancı elde edildi.

ABD'DE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Koronavirüs tatil planlarını bozarken tüketimde ise artışa neden oldu. Uçuş sitesi Flight Aware, ABD’de dün 2 bin 700’den fazla, cumartesi günü de 2 bin 800 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. JetBlue Hava Yolu şirketi ise dün uçuşlarının yüzde 11’ini, Delta ve United şirketleri de uçuşlarının yüzde 5’ini gerçekleştirmedi.

ABD’LİLER ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE AKIN ETTİ

Omicron mutasyonuna rağmen, ABD’li tüketiciler ise alışveriş yapmaya devam etti. Mastercard SpendingPulse raporuna göre, tatil satışları bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artarken son 17 yılın en büyük kazancı elde edildi.

TATİL SATIŞLARI ARTTI

Tatil satışları ise pandemiden önceki yıllara kıyasla yüzde 10,7 arttı.

Mastercard’ın Danışmanı Steve Sadove, "Sezonun iyi geçtiğini düşünüyorum. Ancak e-ticaret nedeniyle mağaza performanslarında bir yavaşlama söz konusu.’’ dedi.

Sadove, ayrıca tüketicilerin koronavirüs ile yaşamayı öğrendiğini ve 2021 itibariyle tüketimin artış kazandığını belirtti.