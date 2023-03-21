ABD'de bankacılık krizi: Bitcoin, güvenli liman oldu Kripto para biriminde bu ay yaşanan çarpıcı yükseliş dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, "Bitcoin'in, bankacılık krizinde alternatif olduğunu kanıtladığını söylemek için çok erken" dedi.

ABD'de yaşanan bankacılık krizi sonrası gözler, dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'e çevrildi.

Geleneksel hisse senedi ve tahvil dünyasında yaşananlar sonrası Bitcoin'in "birdenbire" güvenli bir sığınak gibi görünmeye başladığı belirtiliyor.

Bitcoin'de keskin yükseliş

Reuters'ın haberine göre, halihazırda 27 bin 700 dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin bu ay yüzde 21 yükselirken, dalgalı S&P 500 yüzde 1,4 ve altın %8 değer kazandı.

Dijital varlık yatırım platformu FRNT Financial CEO'su Stephane Ouellette, görüşlerini palyaştı:

Merkez bankaları hızlı oran artışlarıyla enflasyonla mücadele etmeye çalıştıkları için art arda banka taarruzlarının olduğu bir ortamı tanımlarsanız, bu durum, şimdiye kadar duyduğunuz gibi Bitcoin sahibi olmakla ilgili bir teze oldukça yakın.

Düzenleyicilerden acil önlem

Bankalardaki satış dalgası, yüz milyarlarca doları piyasa değerinden sildi ve ABD düzenleyicilerini acil durum önlemleri almaya zorladı.

"Bu dinamikler geçici"

Diğer taraftan Ouellette, dikkatli olunması gerektiğini düşünüyor:

Düşüş argümanı, bu dinamiklerin geçici olduğu ve nihayetinde bu rallinin devam etmeyeceği şeklinde olacaktır.

Gözler Fed'in faiz kararında

Dikkatler, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası toplantısına çevrildi. Bitcoin'in yükselişinin sürüp sürmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Hızlı fiyat artışı, bazı açığa satış yapan satıcıları bahislerini düşürmeye ve parayı geri almaya zorladı.

Coinglass verileri, tüccarların pazartesi günü 300 milyon dolarlık kripto pozisyonunu tasfiye ettiğini ve bu toplamın çoğunun (178,5 milyon dolar) kısa pozisyon olduğunu gösteriyor.

Bitcoin yorumu: Henüz çok erken

Dijital varlık yatırım yöneticisi Wave Digital Assets'ten Henry Elder, "Merkezi finansal sistemin opaklığından ve müdahalesinden bağımsız bir finansal varlık olan Bitcoin'in temel değerlerine bir dönüş görüyoruz." dedi.

Cenevre'deki Tyr Capital'in Baş Yatırım Sorumlusu Ed Hindi, "Bitcoin'in, bankacılık krizinde alternatif olduğu anlatısını kanıtladığını söylemek için çok erken." diye konuştu.