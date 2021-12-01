Euro
15.395
-0.85%
Dolar
13.5787
-0.68%
Altın
770.38
-1.07%
Borsa
1.854
2.43%
Bitcoin
772.000
6.17%
BTXN Coin
51.20
-0.38%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    ABD'de bankacılık sektörünün kârı artıyor

    ABD'de bankacılık sektörünün kârı yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 36 artarak, küresel ekonomilerde pozitif etki bıraktı.
    • AA
    • 01.12.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 11:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de bankacılık sektörünün kârı artıyor

    ABD'de bankacılık sektörünün kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 36 artarak 69,5 milyar dolara yükseldi.

    BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE BANKALARIN NET KÂRI 69,5 MİLYAR DOLAR OLDU

    ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumundan (FDIC) yapılan açıklamada, 4 bin 914 ticari banka ve tasarruf kurumunun net kârının bu yılın üçüncü çeyreğinde 69,5 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtildi.

    KÂRLILIK YÜZDE 36 ARTIŞA GEÇTİ

    Söz konusu kârın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 36 arttığı belirtilen açıklamada, bu artışın ekonomik büyüme ve iyileşen kredi koşullarından kaynaklandığı ifade edildi.

    Açıklamada, banka kârlarının bu yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla ise yüzde 1,2 azaldığı aktarıldı.

    ABD de bankacılık sektörünün kârı artıyor #1

    ABD'DE BANKACILIK FİNANSAL HİZMETLERİ DESTEKLEDİ

    FDIC Başkanı Jelena McWilliams, konuya ilişkin değerlendirmesinde, güçlü sermaye ve likidite seviyeleriyle bankacılık sektörünün koronavirüs salgınının getirdiği zorluklarla başa çıkarken ülkenin finansal hizmetlere olan ihtiyaçlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

    McWilliams, "Bankacılık sektörü, 2021'in üçüncü çeyreğinde, devam eden ekonomik büyüme ve kredi kalitesindeki ilave iyileşmelerle desteklenen güçlü kazançlar bildirdi." ifadesini kullandı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir