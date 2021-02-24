ABD'de bankacılık sektörünün kârı yüzde 36,5 azaldı

Bankacılık sektörü koronavirüsten etkilenen bir dönemden geçerken ABD'de bankacılık sektörünün kârı da 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 36,5 düşerek 147 milyar 900 milyon dolara geriledi.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumundan (FDIC) yapılan açıklamada, 5 bin 1 ticari banka ve tasarruf kurumunun net kârının geçen yılın dördüncü çeyreğinde 59 milyar 900 milyon dolar olarak hesaplandığı kaydedildi.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE BANKA KÂRLARI YÜZDE 9,1 ARTTI

Söz konusu kârın 2019'un dördüncü çeyreğinde 54 milyar 900 milyon dolar olduğu anımsatılan açıklamada, banka kârlarının geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 arttığı aktarıldı.

2020’NİN GENELİNDE KÂR YÜZDE 36,5 DÜŞTÜ

Açıklamada, bankacılık sektörünün 2020 genelinde elde ettiği kârın ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 36,5 azalarak 147 milyar 900 milyon dolara düştüğü bildirildi.

“SEKTÖR, GELECEKTEKİ POTANSİYEL KAYIPLARI AZALTABİLECEK GÜÇLÜ SERMAYEYE SAHİP”

FDIC Başkanı Jelena McWilliams, ekonomik belirsizliklerle birleşen düşük faiz ortamının bankacılık sektörünü zorlamaya devam edeceğini ve gelir ile net faiz marjı üzerinde aşığı yönlü baskı oluşturacağını belirterek, "Ancak, bankacılık sektörü, gelecekteki potansiyel kayıpları azaltabilecek güçlü sermaye ve likidite seviyelerini sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.