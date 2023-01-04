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    ABD'de bankalar kripto varlıklara ilişkin riskler konusunda uyarıldı

    Kripto paralar tüm dünyada finans sistemine dahil oldu. Ancak riskler içermeye de devam ediyor.
    • 04.01.2023 - 09:12
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 09:43
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    ABD'de bankalar kripto varlıklara ilişkin riskler konusunda uyarıldı

    ABD, kripto paralara mesafeli duruşunu son açıklaması ile sürdürdü.

    ABD'de bankacılık düzenleme kuruluşları, bankalara uyarıda bulunarak, kripto varlıklarla ilgili riskler konusunda dikkatli olunmasını istedi.

    Kripto varlıklarının halka açık veya merkezi olmayan bir ağda ihraç edilmesinin veya tutulmasının güvenli bankacılık uygulamalarıyla çelişebileceği düşünülüyor.

    Kripto varlıkların risklerine karşı açıklama yapıldı

    ABD Merkez Bankası (Fed), ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Paranın Kontrolü Ofisi (OCC), kripto varlıkların risklerine ilişkin ortak açıklama yaptı.

    Dalgalanmalar ve güvenlik açıkları hatırlatıldı

    Açıklamada, kripto varlık sektöründeki önemli dalgalanmalar ve güvenlik açıklarının ortaya çıkmasının geçen yıla damga vurduğu anımsatıldı.

    Söz konusu olayların kripto varlıklarla ilişkili bir dizi önemli riski gösterdiği belirtilen açıklamada, bankaların dolandırıcılık ve yasal belirsizlikler gibi kripto paralarla ilişkili temel risklerin farkında olması gerektiği vurgulandı.

    Kripto para

    Güvenlik endişeleri

    Açıklamada, düzenleme kuruluşlarının kripto varlıklarla ilgili faaliyetlere yoğunlaşan veya kripto varlık sektörüne yoğun bir şekilde maruz kalan banka iş modelleriyle ilgili önemli güvenlik endişeleri olduğu aktarıldı.


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