ABD'de başlayan bankacılık krizinin etkileri genişledi ABD'deki bankaların iflasının ardından Credit Suisse bankasının en büyük ortağı olan Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağı açıklaması, tüm Avrupa'daki bankacılık hisselerinde dalga etkisi yarattı.

ABD'de başlayan bankacılık krizinin etkileri genişlemeyi sürdürüyor.

İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurdu.

Bankanın hisse senedi fiyatındaki düşüş yüzde 25'e ulaşırken, satış baskısı piyasa geneline yayıldı.

Avrupa borsalarında Credit Suisse'le başlayan panik derinleşiyor

Ammar Al Khudairy: Credit Suisse'ye daha fazla destek vermeyeceğiz

Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'ye daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep oldu.

Avrupa'nın önemli bankalarının hisseleri düştü

Avrupa'nın önemli bankalarındaki düşüşler de hız kazandı. Buna göre, BNP Paribas yüzde 10,5, Societe Generale yüzde 10,2, Commerzbank yüzde 9,1, Deutsche Bank yüzde 7,8, Barclays yüzde 6,6 ve Standard Chartered yüzde 4,1 değer kaybetti.

Avrupa genelinde bankacılık sektörü risklerle karşı karşıya

Analistler, İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki Credit Suisse'in sıkıntıya girmesi halinde Avrupa genelinde bankacılık sektörünün önemli risklerle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışı beklentisi değişti

Söz konusu gelişmeler para piyasalarındaki fiyatlamalarda oynaklığı artırırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 43 seviyesine indi.

Stoxx Europe 600 ve DAX 40 endeksi düştü

Bu gelişmelerle saat 14.45 itibarıyla Avrupa'da Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,5 azalarak 438,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,8 değer kaybederek 14.810 puan oldu.

FTSE 100, CAC 40, IBEX 35, MIB 30 endeksleri değer kaybetti

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,4 düşüşle 7.455 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,4 azalışla 6.902 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3,9 gerileyerek 8.805 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,9 değer kaybıyla 25.763 puanda bulunuyor.