ABD'de benzin fiyatlarının artmaması için petrol ihracatının yasaklanması gündemde

ABD'de benzin fiyatları artınca petrol ihracatının yasaklanması için Kongreye tasarı sunuldu.

ABD'de benzin fiyatları arttı. Bu gelişme Temsilciler Meclisi üyelerini harekete geçirdi. Benzin fiyatlarının artmasından dolayı petrol şirketleri sert bir şekilde eleştiriliyordu. Petrol ihracatının yasaklanması için Kongreye tasarı sunuldu. Tasarı kabul edildiğinde, benzin fiyatlarının 2019'daki seviyeye çıkması halinde ihracat durdurulabilir.

ABD'de benzin fiyatları galon başına 3,12 doların üzerine çıkarsa ihracat yasaklanabilir

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Ro Khanna, ülkede benzin fiyatlarının ortalamanın galon (3,78) başına 3,12 doların üzerine çıktığı dönemlerde petrol ihracatının yasaklanması için Temsilciler Meclisine tasarı sundu.

Tasarıda, ülkede benzin fiyatlarının ortalama galon başına 3,12 doların üzerine çıkması durumunda petrol ihracatının yasaklanması öngörülüyor.

Petrol şirketlerinin kâr oranlarına vurgu yapıldı

Khanna, yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük petrol şirketleri bu hafta tiksindirici kâr oranlarını açıklarken, Amerikalı aileler pompadan gaz almak için mücadele veriyor. Bu şirketlerin, biz ülkede artan petrol fiyatlarıyla mücadele ederken, petrol ihraç ederek kâr etmelerine izin verilmemeli. Sunduğum bu tasarı, benzin fiyatlarının 2019'daki seviyeye çıkması durumunda petrol ihracatını yasaklayacak." ifadesini kullandı.