ABD'de Bitcoin borsa yatırım fonu işleme açıldı

İlk Bitcoin ETF'i işleme açıldı. Yaşanan gelişme karşısında Bitcoin, tarihi bir gün yaşayarak 63 bin doların üzerini gördü. Kripto piyasası diğer para birimlerini de bu sahada görmek istiyor.

Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) oluşturmak için ilk adım 2013 yılında atılmıştı. SEC, daha önce ret ettiği başvuruyu bu kez kabul etti. ProShares Bitcoin Borsa Yatırım Fonu'na geçtiğimiz hafta onay verdi.

Artık ProShares'in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonu New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başladı.

BİTCOİN, İLK İŞLEM GÜNÜNDE YÜZDE 5'İ AŞTI

Beklendiği gibi Bitcoin ETF'i ilk işlem gününde yüzde 5'i aşarak 42,15 doları test etti.

FONUN 264 MİLYON DOLARLIK İŞLEM HACMİ VAR

Fon, ilk 20 dakikasında 264 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.

BITCOIN NİSANDA ULAŞTIĞI 64 BİN 895 DOLARLIK REKOR SEVİYEDEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

İlk Bitcoin ETF'inin işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin de 63 bin doların üzerini gördü. 63 bin 300 dolara kadar yükselen Bitcoin, gelen satışların ardından kısa sürede 62 bin 600 dolara geri döndü.

ETF SEKTÖRÜ 6.7 TRİLYON DOLAR BÜYÜKLÜĞÜNDE

6 trilyon 700 milyar dolar büyüklüğündeki ETF sektörü, yaklaşık 10 yıldır Bitcoin ETF başvurularının onaylanması için kampanya yürütüyordu. 40 kadar kripto para borsa yatırım fonunun ise hala onay aşamasında olduğu biliniyor.