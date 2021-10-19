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- ABD'de Bitcoin borsa yatırım fonu işleme açıldı
ABD'de Bitcoin borsa yatırım fonu işleme açıldı
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 19:40
- Güncelleme : 19.10.2021 - 19:47
Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) oluşturmak için ilk adım 2013 yılında atılmıştı. SEC, daha önce ret ettiği başvuruyu bu kez kabul etti. ProShares Bitcoin Borsa Yatırım Fonu'na geçtiğimiz hafta onay verdi.
Artık ProShares'in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonu New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başladı.
BİTCOİN, İLK İŞLEM GÜNÜNDE YÜZDE 5'İ AŞTI
Beklendiği gibi Bitcoin ETF'i ilk işlem gününde yüzde 5'i aşarak 42,15 doları test etti.
FONUN 264 MİLYON DOLARLIK İŞLEM HACMİ VAR
Fon, ilk 20 dakikasında 264 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.
BITCOIN NİSANDA ULAŞTIĞI 64 BİN 895 DOLARLIK REKOR SEVİYEDEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ
İlk Bitcoin ETF'inin işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin de 63 bin doların üzerini gördü. 63 bin 300 dolara kadar yükselen Bitcoin, gelen satışların ardından kısa sürede 62 bin 600 dolara geri döndü.
ETF SEKTÖRÜ 6.7 TRİLYON DOLAR BÜYÜKLÜĞÜNDE
6 trilyon 700 milyar dolar büyüklüğündeki ETF sektörü, yaklaşık 10 yıldır Bitcoin ETF başvurularının onaylanması için kampanya yürütüyordu. 40 kadar kripto para borsa yatırım fonunun ise hala onay aşamasında olduğu biliniyor.