ABD'de bütçe açığının 2.3 trilyon doları bulması bekleniyor

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, federal bütçe açığının 2021 mali yılında 2 trilyon 300 milyar doları bulacağını öngördüğünü duyurdu.

ABD'den gelen veriler küresel ekonomi için geleceği şekillendiren önemli ipuçları taşıyor. Bu verilerden olan ABD Kongresi Bütçe Ofisi’nin (CBO) raporunda, 2021 yılına ilişkin bütçe açığı tahmininin geçen yıl kaydedilenden yaklaşık 900 milyar dolar daha az olduğu aktarıldı.

Raporda, federal bütçe açığının 2021 mali yılında 2 trilyon 300 milyar doları bulmasının beklendiği kaydedildi.

KORONAVİRÜS SALGININDAN ÖNCEYE KIYASLA OLDUKÇA BÜYÜK BİR BÜTÇE AÇIĞI BEKLENİYOR

Bütçe açığının koronavirüs salgınından önceye kıyasla oldukça büyük olacağı öngörülen raporda, salgının neden olduğu ekonomik aksama ve buna yanıt olarak uygulamaya koyulan önlemlerin etkisiyle önemli ölçüde genişlediği ifade edildi.

EKONOMİNİN 2021'DE YÜZDE 3,7 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Bu yıla ilişkin büyüme tahminine de yer verilen raporda, ekonominin 2021'de yüzde 3,7 büyümesinin, yıl ortasında salgın öncesi seviyelerine dönmesinin beklendiği belirtildi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2020 mali yılında koronavirüs salgınının etkisiyle toplam 3 trilyon 100 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı.