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    ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verisi bekleniyor

    Fed, tüm faiz kararlarını enflasyonun düşmesi için alıyor. Fed'in adımlarının bayarılı olup olmadığının belirlenmesi için ABD'nin enflasyon verisi merakla takip edilecek.
    • 10.10.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 15:40
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    ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verisi bekleniyor

    Küresel pay piyasaları, enflasyon ve resesyon endişeleri arasında yeni haftaya negatif başlardı.

    Küresel piyasaların gözü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

    ABD'de açılanan istihdam verisi arttı

    ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam eylülde 263 bin artışla beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük seviyesine geriledi.

    Yüzde 75 faiz artışı beklentisi arttı

    Açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasımda 75 baz puan faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 77'ye yükseldi.

    "Enflasyon yüzde 2'ye düşene kadar mücadeleye devam"

    Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bankanın eylüldeki toplantısında enflasyon yüzde 2'ye düşene kadar mücadeleye devam edeceğine dair açıklamalarda bulunduğunu anımsatarak, çarşamba günü açıklanacak tutanaklarda da enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ifadelerin kullanılacağı öngörüsünde bulundu.

    enflasyon

    "ABD'de enflasyonun yüzde 8'in üzerinde seyretmesi bekleniyor"

    Fed'in agresif politikalarına devam edeceğine dair yetkililerden gelen açıklamalarla piyasaların gözü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

    Analistler, ülkede çarşamba günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perşembe günü yayımlanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

    Eylülde aylık yüzde 0,2 yükselecek beklentisi hakim

    ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükseliş kaydetmesi bekleniyor. Ağustosta yıllık bazda yüzde 8,3 olan enflasyonun eylülde yüzde 8,1'e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise aynı dönemde yüzde 6,3'ten yüzde 6,5'e yükselmesi bekleniyor.

    Açıklanacak verilerde görülebilecek enflasyonda düşüş eğiliminin Fed'i faiz artırım sürecinde yavaşlatabileceğini belirten analistler, bunun da pay piyasalarını pozitif etkilerken, dolar talebini azaltabileceğini kaydetti.


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