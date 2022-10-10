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ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verisi bekleniyor

ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verisi bekleniyor

Fed, tüm faiz kararlarını enflasyonun düşmesi için alıyor. Fed'in adımlarının bayarılı olup olmadığının belirlenmesi için ABD'nin enflasyon verisi merakla takip edilecek.