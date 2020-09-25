Dolar
7.6457
0.2662%
Euro
8.8887
-0.1628%
Altın
1861.83
-0.3228%
Borsa
1128.84
0.8288%
G. Altın
455.183
-0.6057%
Bitcoin
81121.99
-0.3968%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    ABD'de dayanıklı mal siparişleri ağustosta beklentinin altında kaldı

    ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ağustosta bir önceki aya göre beklenenden daha az bir yükseliş göstererek yüzde 0,4 artışla 232,8 milyar dolara çıktı.
    • AA
    • 25.09.2020 - 16:49
    • Güncelleme : 25.09.2020 - 16:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de dayanıklı mal siparişleri ağustosta beklentinin altında kaldı

    Koronavirüs nedeni ile çalkantılı zamanlar yaşayan ve Çin ile tekrar ticaret anlaşmazlığı sinyalleri veren ABD'de ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

    ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı bu verilere göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 232,8 milyar dolara çıktı.

    ABDde ekonomik veriler

    AÇIKLANAN VERİLER, BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

    Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayında yakaladığı toparlanma eğiliminde yavaşlama kaydeden ve piyasa beklentisinin altında kalan verinin, bu dönemde yüzde 1,5 artması öngörülüyordu.

    SAVUNMA SANAYİNDE SERMAYE MALLARI ARTTI

    Siparişlerin ağustos ayındaki yükselişinde, savunma dışı sermaye mallarındaki artış etkili oldu. Ağustosta savunma dışı sermaye mallarına yönelik siparişler aylık yüzde 7,8'lik artış gösterdi.

    Temmuz ayına ait dayanıklı mal siparişlerindeki artış ise yüzde 11,7'ye, siparişlerin toplam tutarı da 231,8 milyar dolara revize edildi.

    Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir