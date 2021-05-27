ABD'de dayanıklı mal siparişleri nisanda beklentilerin altında kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı dayanıklı mal siparişleri, nisanda aylık yüzde 1,3 azalışla 246 milyar 200 milyon dolara inerek beklentilerin altında kaldı.

Küresel ekonomide bugün açıklanması beklenen verilerden biri nisan ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleriydi.

DAYANIKLI MAL SİPARİŞLERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Art arda 11 ay süren artışın ardından nisanda piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 246 milyar 200 milyon dolara geriledi.

SİPARİŞ ADETLERİ AZALDI

Koronavirüsün etkisiyle siparişlerin nisan ayındaki azalışında, ulaşım ekipmanlarındaki yüzde 6,7'lik azalış etkili oldu. Analistler, arz sıkıntılarının üretimi etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.