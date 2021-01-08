ABD'de dış ticaret açığı 14 yılın en yüksek seviyesinde

ABD'de dış ticaret açığı, koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 8 artarak 68 milyar 100 milyon dolar oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2020 dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 8 artarak 68 milyar 100 milyon dolara yükseldi.

AÇIK, BEKLENTİNİN ÜZERİNDE KALDI

Ağustos 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, söz konusu dönemde 65 milyar 2 milyon dolar olması yönündeydi.

Ülkenin ihracatı, Kasım 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 184 milyar 200 milyon dolara yükseldi. İthalatı da aynı dönemde yüzde 2,9 artarak 252 milyar 300 milyon dolara çıktı.

TİCARET AÇIĞI ÇİN İLE ARTTI

ABD'nin 2020 yılı başında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı Çin ile arasındaki ticaret açığı, geçen yıl kasım ayında artış gösterdi.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 13,2 artarak 30 milyar dolara çıktı. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 12 milyar 600 milyon dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 42 milyar 600 milyon dolar olarak kaydedildi.

AB İLE OLAN DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 6,4 ARTIŞ GÖSTERDİ

Aynı dönemde ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ticaret açığı ise aylık yüzde 6,4 artışla 16 milyar 700 milyon dolara yükseldi. ABD'nin AB'ye ihracatı 20 milyar 400 milyon dolar olarak hesaplanırken, bölgeden yaptığı ithalat 37 milyar 100 milyon dolar oldu.