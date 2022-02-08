ABD'de dış ticaret açığı 2021'de rekor kırdı

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı Aralık 2021 dış ticaret verilerine göre, ABD'de dış ticaret açığı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,9 artışla 859,1 milyar dolara yükselerek rekor kaydetti.

Ülkenin aralık ayı dış ticaret açığı, geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 artarak 80,7 milyar dolara çıktı.

KASIM AYINA KIYASLA DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 1,5 ARTTI

Dış ticaret açığı geçen yıl kasım ayında ise 79,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkenin ihracatı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 228,1 milyar dolara yükselirken, ithalatı yüzde 1,6 artışla 308,9 milyar dolara çıktı.

İTHALATTAKİ ARTIŞ GEÇEN YIL YÜZDE 20'Yİ AŞTI

ABD'nin dış ticaret açığı 2021 yılı genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,9 artarak 859,1 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl rekor seviyeye ulaşan dış ticaret açığı, 2020'de 676,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. ABD'nin ihracatı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 18,5 artışla 2,5 trilyon dolara çıkarken, ülkenin ithalatı aynı dönemde yüzde 20,5 artışla 3,4 trilyon dolara yükseldi.

TİCARET AÇIĞI ÇİN VE AB İLE ARTTI

ABD'nin 2020 yılı başında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı Çin ile arasındaki ticaret açığı, geçen yıl artış gösterdi. Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,5 artarak 355,3 milyar dolara çıktı. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 151,1 milyar dolara yükselirken, ülkeden yapılan ithalat 506,4 milyar dolara ulaştı.

AB İLE İHRACAT 219,6 MİLYAR LİRA OLDU

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ticaret açığı da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 19,2 artışla 219,6 milyar dolara çıktı. Geçen yıl ABD'nin dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında ise Meksika (108,2 milyar dolar), Almanya (70,1 milyar dolar), Japonya (60,2 milyar dolar), İrlanda (60,2 milyar dolar), Kanada (49,5 milyar dolar), Malezya (41 milyar dolar), Tayvan (40,2 milyar dolar), İtalya (39,3 milyar dolar), İsviçre (39 milyar dolar), Tayland (34,7 milyar dolar), Hindistan (33,1 milyar dolar), Güney Kore (29,2 milyar dolar), Rusya (23,3 milyar dolar), Fransa (20,3 milyar dolar) ve Endonezya (17,6 milyar dolar) yer aldı.