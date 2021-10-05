ABD'de dış ticaret açığı ağustosta rekor kırdı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bildirdiği dış ticaret açığı, ağustosta aylık bazda yüzde 4,2 artışla 73 milyar 3 milyon dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, bir önceki ay gösterdiği daralmanın ardından ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 artarak 73 milyar 3 milyon dolara çıktı.

ABD'DE DIŞ TİCARET AÇIĞI BEKLENENDEN FAZLA ARTTI

ABD'de dış ticaret açığının, 70 milyar 500 milyon dolar olması öngörülüyordu. Bu dönemde rekor seviyeye yükselen dış ticaret açığı, temmuzda 70 milyar 300 milyon dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 213 milyar 700 milyon dolar, ithalatı da yüzde 1,4 yükselişle 287 milyar dolar oldu.

ABD'NİN TİCARET AÇIĞI ÇİN VE KANADA İLE ARTTI, MEKSİKA İLE AZALDI

ABD'nin bu dönemde ilişkilerinin hassas olduğu Çin ve Kanada ile arasındaki ticaret açığı artış gösterirken, Meksika ile olan ticaret açığı azalış kaydetti.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 12,4 artarak 28 milyar 100 milyon dolara çıktı. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 11 milyar 200 milyon dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 39 milyar 200 milyon dolar olarak kaydedildi.

ABD'nin Kanada ile arasındaki ticaret açığı da ağustosta yaklaşık yüzde 37,8 artarak 5 milyar 100 milyon dolara yükseldi.

Ülkenin Meksika ile arasındaki dış ticaret açığı ise yaklaşık yüzde 22,4 azalışla 6 milyar 600 milyon dolara geriledi.