ABD'de dış ticaret açığı eylülde rekora koştu

ABD'de dış ticaret açığı, eylülde aylık bazda yüzde 11,2 artışla 80,9 milyar dolara yükselerek yeni zirvesine oturdu.

Tüm dünyanın yaşadığı ekonomik zorluklardan ABD'nin dış ticareti de etkilendi. Ülkenin ihracatı eylülde yüzde 3 azalışla 207,6 milyar dolara gerilerken, ithalatı yüzde 0,6 artışla 288,5 milyar dolara çıktı.

ABD TİCARET BAKANLIĞI DIŞ TİCARET VERİLERİNİ PAYLAŞTI

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 11,2 artarak 80,9 milyar dolara çıkarak yeni zirvesine ulaştı.

TİCARET AÇIĞI ÇİN VE MEKSİKA İLE ARTTI

ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin ve Meksika ile arasındaki ticaret açığı, bu dönemde artış gösterdi.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, eylülde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 12,1 artarak 31,5 milyar dolara çıktı. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 11 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 42,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD'nin Meksika ile arasındaki ticaret açığı da eylülde yaklaşık yüzde 35,4 artarak 8,8 milyar dolara yükseldi.

JAPONYA İLE OLAN TİCARET AÇIĞI AZALDI

Ülkenin Japonya ile arasındaki dış ticaret açığı ise yaklaşık yüzde 10,7 azalışla 5 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (18,7 milyar dolar), Almanya (5,7 milyar dolar), Kanada (4,7 milyar dolar), Güney Kore (3,8 milyar dolar), Tayvan (3,8 milyar dolar), İtalya (3,5 milyar dolar), Hindistan (2,6 milyar dolar) ve Fransa (1,8 milyar dolar) yer aldı.