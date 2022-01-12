ABD'de enflasyon 39 yılın zirvesine çıktı

ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7 olarak açıklandı.

Tüm dünya koronavirüs salgınının tetiklediği bir ekonomik sorunla mücadele ediyor.

Tedarik zinciri ve üretim aksaklıklarıyla başlayan fiyat artışları tüm dünyayı etkiledi

Başta büyük ekonomiler olmak üzere enflasyon ile mücadele ediyor.

Bu kapsamda merakla beklenen ABD'nin aralık ayı enflasyon oranı açıklandı.

39 YILIN ZİRVESİNDE

Kasımda yüzde 6,8 olan yıllık enflasyon aralıkta 7 olarak kaydedildi.

Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ekonomi çevrelerinde beklentiler de yüzde 7 yönündeydi.