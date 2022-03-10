ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı

ABD'de bugün açıklanması merakla beklenen yıllık enflasyon yüzde 7,9’a yükselerek son 40 yılın en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de enflasyon verisi açıklandı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 7,9'a ulaşarak Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

AYLIK ENFLASYON 0,8 OLDU

Tüketici fiyat endeksindeki aylık artış ise yüzde 0,8 oldu. ABD'de gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,4 yükseldi.

BENZİN, BARINMA VE GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR ÖNE ÇIKTI

Ülkede TÜFE, şubatta yıllık bazda da yüzde 7,9 artarak piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Enerji endeksi altındaki benzin endeksi şubatta aylık yüzde 6,6 artarken, yıllık yüzde 38 yükseldi. Aynı dönemde barınma endeksi de aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,7 arttı. Gıda endeksi ise aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 7,9 artış kaydetti.

Bu dönemde ikinci el araç fiyatlarında ise aylık bazdaki düşüş dikkati çekti. İkinci el araç endeksi aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık yüzde 41,2 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YILLIK BAZDA BEKLENTİLERİ AŞTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise şubatta aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerle paralel bir seyir izledi. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 6,4'lük artışla beklentileri geride bıraktı.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri yıllık yüzde 5,9 artması yönündeydi.

Çekirdek TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6 artmıştı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ham petrol ve diğer emtia fiyatlarını artırması nedeniyle enflasyonun gelecek aylarda daha da hızlanmasının beklendiğini kaydetti.

FED TOPLANTISININ KARARI BEKLENİYOR

Fed toplantısı için geri sayım devam ediyor. Fed, 2022 yılında faiz artışı yapacağının sinyallerini geçtiğimiz yılın son dönemlerinde vermişti. Fed mart ayı toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.