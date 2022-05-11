ABD'de enflasyon artınca, kripto paralar sert düştü

ABD'nin enflasyon verisi beklentilerin üzerinde açıklandı. Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından Bitcoin yüzde 8 düşerek eşik değerin altına indi ve altının onsu geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Enflasyonun yükselmesi ile birlikte küresel düzeyde ABD doları güçlendi.

11 ayın en düşük seviyesi

ABD enflasyon verisi ile Bitcoin yüzde 8'in üzerinde düşüşle 29 bin doların altına sarkarak yaklaşık 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Haberi yayına hazırlarken Bitcoin 30 bin 828 dolar seviyesindeydi.





Diğer coinlerin düşüşü daha derin oldu

Asıl sert düşüş alt-coin'lerde görüldü. Ethereum'da kayıp yüzde 10'u, Binance Coin'de kayıp yüzde 15'i Ripple'daki kayıp yüzde 20'yi aştı. LUNA'da ise yüzde 97 değer kaybetti.

Ethereum 2.191 dolara inerken, Solana yüzde 29 düşüşle 51.89 dolara indi.

Kripto para piyasası yüzde 13 değer kaybetti

Kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 13'e yakın eriyerek 1,3 trilyon doların altına düştü. Veri öncesinde kripto para piyasasının toplam değeri 1,4 trilyon dolar civarındaydı.

Veri açıklandı Bitcoin 28 bin 959 dolara düştü

Bitcoin fiyatı ABD enflasyon verisi sonrasında 30 bin psikolojik sınırını aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber Bitcoin 22 Haziran 2021 tarihden beri ilk kez 29 bin doların altına sarkarak 28.959 dolar seviyesini gördü. Böylece bitcoin 11 ayın en düşük seviyesini görde.

Altının onsu 1.835,45 dolara geriledi

Spot altın fiyatı da ABD verisi öncesindeki 1.849,72 dolardan 1.835,45 dolar/ons seviyesine kadar düştü. Haberi yayın hazırlarken altının onsu 1.848 dolara geri döndü.

İç piyasada altın fiyatları

Gram altın: 910 lira

Çeyrek altın: 1.503 lira

Cumhuriyet altını: 6 bin 125 lira

Tam altın: 6 bin 13 lira

Yarım altın: 3 bin 6 lira