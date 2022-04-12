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    ABD'de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde

    ABD'de Mart 2022 enflasyon oranı (TÜFE) bilgisi paylaşıldı ve ABD'de enflasyon aylık yüzde 1,2 yıllık ise yüzde 8,5 ile 41 yılın en üst seviyesinde açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 16:18
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    ABD'de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde

    ABD enflasyon verileri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemin para politikası için önem taşıyor. Ayrıca küresel piyasaların da odağında yer alıyor.

    ABD'de enflasyonda 41 yılın rekoru

    Buna göre ABD'de enflasyon, aylık yüzde 1,2 yıllık ise yüzde 8,5 olarak 1982 yılından beri en yüksek seviyesini görerek 41 yılın rekorunu kırdı.

    Enflasyonun yüksek gelmesi bekleniyordu

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde yüksek gelmesini beklediklerini ifade etmişti. Ekonomistlerin mart ayı için yıllık bazdaki enflasyon beklentileri yüzde 8,4'tü.

    ABD'de tüketici fiyatları martta bir önceki aya göre beklentilere paralel olarak yüzde 1.2 arttı. Tüketici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 artmıştı.

    Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek tüketici fiyatlarıysa martta aylık olarak yüzde 0,3, yıllık olaraksa yüzde 6,5 yükseldi. Ekonomistlerin mart ayı için aylık çekirdek enflasyon beklentileri yüzde 0,5'ti.

    dolar

    Dünya şimdi de enflasyon verisinin açıklanmasından sonraki gelişmelere odaklandı

    ABD'nin enflasyonu dünyanın ekonomik dengeleri açısından merakla bekleniyordu. Enflasyon verisi açıklanmadan önce piyasalar üzerinde baskı oluşturmuştu. Verinin beklentilere paralel olarak artmasının getirdiği yansımalar da ilgi ile takip edilecek.


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