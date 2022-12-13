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    ABD'de enflasyon düşünce piyasalar dalgalandı

    ABD'de kasım ayı enflasyon verisinin tahminlerin altında kalması, enflasyonda en kötüsünün geride kalmış olabileceğine işaret edince piyasaların üzerindeki baskı hafifledi.
    • 13.12.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 18:12
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    ABD'de enflasyon düşünce piyasalar dalgalandı

    ABD Çalışma Bakanlığı, ABD kasım ayı enflasyon rakamlarını aktardı. Ekimde yıllık yüzde 7,7 olan ABD enflasyonu, kasımda yüzde 7,1'e geriledi.

    Bu gerileme karşısında görüş bildiren uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak faiz artışının 50 baz puan olacağını dile getiriyor.

    Verinin açıklanmasının ardından dolar geriledi, altın yükseldi.

    Dolar değer kaybetti

    Verinin ardından dolar endeksi yüzde 1 düştü, Euro/ Dolar paritesi 1.06'nın üzerine çıktı.

    Borsa yükseldi

    Borsada S&P 500 vadelilerinde günlük yükseliş yüzde 3'e çıktı. Nasdaq vadelilerinde günlük yükseliş yüzde 4'ü gördü.

    Bitcoin

    Kripto paraların değeri arttı

    Kripto para piyasasının da en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, gün içindeki en düşük değeri 17 bin 94,5 dolardan yüzde 5,67 artışla 17 bin 934 dolara tırmandı. Ethereum ise yüzde 7,56 artışla 1.341,32 dolara yükseldi.

    Ons altın yükseldi

    Ons altın yüzde 2 yükseldi. 1.800 doları aşarak 1.823 dolara kadar çıktı.

    ABD de enflasyon düşünce piyasalar dalgalandı #2

    Yurt içinde altın fiyatları yükseldi

    Gram altın 1.092 TL'nin üzerinde işlem görerek tarihi rekorunu kırmış oldu.

    Kapalıçarşı'da altın fiyatları

    Gram altın: 1.092 lira
    Çeyrek altın: 1.805 lira
    Cumhuriyet altını: 7 bin 357 lira
    Tam altın: 7 bin 223 lira
    Yarım altın 3 bin 611 lira

    CSD

    Türkiye’nin 5 yıllık CDS'i 500 puanın altına indi

    Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 1 yıl sonra ilk kez 500 baz puanın altına indi.  Şu anda, Türkiye CDS 6 Aylık 299,930 olurken, 5 yıllık CDS ise 524,58 oldu.

    Bitcoin, yüzde 5'ten fazla arttı

    Kripto para piyasasının da en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, gün içindeki en düşük değeri 17 bin 94,5 dolardan yüzde 5,67 artışla 17 bin 934 dolara tırmandı.


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