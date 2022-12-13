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- ABD'de enflasyon düşünce piyasalar dalgalandı
ABD'de enflasyon düşünce piyasalar dalgalandı
- 13.12.2022 - 17:50
- Güncelleme : 13.12.2022 - 18:12
ABD Çalışma Bakanlığı, ABD kasım ayı enflasyon rakamlarını aktardı. Ekimde yıllık yüzde 7,7 olan ABD enflasyonu, kasımda yüzde 7,1'e geriledi.
Bu gerileme karşısında görüş bildiren uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak faiz artışının 50 baz puan olacağını dile getiriyor.
Verinin açıklanmasının ardından dolar geriledi, altın yükseldi.
Dolar değer kaybetti
Verinin ardından dolar endeksi yüzde 1 düştü, Euro/ Dolar paritesi 1.06'nın üzerine çıktı.
Borsa yükseldi
Borsada S&P 500 vadelilerinde günlük yükseliş yüzde 3'e çıktı. Nasdaq vadelilerinde günlük yükseliş yüzde 4'ü gördü.
Kripto paraların değeri arttı
Kripto para piyasasının da en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, gün içindeki en düşük değeri 17 bin 94,5 dolardan yüzde 5,67 artışla 17 bin 934 dolara tırmandı. Ethereum ise yüzde 7,56 artışla 1.341,32 dolara yükseldi.
Ons altın yükseldi
Ons altın yüzde 2 yükseldi. 1.800 doları aşarak 1.823 dolara kadar çıktı.
Yurt içinde altın fiyatları yükseldi
Gram altın 1.092 TL'nin üzerinde işlem görerek tarihi rekorunu kırmış oldu.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları
Gram altın: 1.092 lira
Çeyrek altın: 1.805 lira
Cumhuriyet altını: 7 bin 357 lira
Tam altın: 7 bin 223 lira
Yarım altın 3 bin 611 lira
Türkiye’nin 5 yıllık CDS'i 500 puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 1 yıl sonra ilk kez 500 baz puanın altına indi. Şu anda, Türkiye CDS 6 Aylık 299,930 olurken, 5 yıllık CDS ise 524,58 oldu.
Bitcoin, yüzde 5'ten fazla arttı
Kripto para piyasasının da en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, gün içindeki en düşük değeri 17 bin 94,5 dolardan yüzde 5,67 artışla 17 bin 934 dolara tırmandı.