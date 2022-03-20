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    ABD'de enflasyon endişesi büyüyor

    ABD'de açıklanan veriler olumlu gelse de enflasyon endişeleri büyümeye devam ediyor.
    • AA
    • 20.03.2022 - 10:42
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    ABD'de enflasyon endişesi büyüyor

    ABD'de pay piyasaları bu hafta yüzde 5'ten fazla değer kazanırken, Nasdaq endeksinde yükseliş yüzde 8'i aştı. Gelecek hafta ABD'de Fed Başkanı Powell'ın pazartesi ve çarşamba yapacağı açıklamalar ile yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

    RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MÜZAKERELERİ İZLENİYOR

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşmesine karşılık para politikasında yol haritasının kısmen de olsa belirginleşmesinin yatırımcıların risk iştahını artığını kaydederken, Rusya-Ukrayna savaşındaki müzakerelerin de yükseliş eğilimini desteklediğini belirtti.

    Öte yandan, ABD'nin Rusya karşıtı adımları ise devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, hafta içinde yaptığı açıklamalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi.

    Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e ise Ukrayna savaşında Rusya'ya ekipman desteği vermenin sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

    ABD'DE AÇIKLANAN VERİLER OLUMLU GELDİ

    ABD'de bu hafta açıklanan makroekonomik verilere göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, martta 27,4 ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, sanayi üretimi, şubatta piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek aylık yüzde 0,5'lik artış gösterdi.

    ABD

    BORSASI DEĞER KAZANDI

    Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 6,16, Nasdaq endeksi yüzde 8,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 5,50 değer kazandı.

    21 Mart ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Chicago ulusal aktivite endeksi, salı Richmond Fed sanayi endeksi, çarşamba yeni konut satışları, perşembe dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile cuma bekleyen konut satışları ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.


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