ABD'de enflasyon eylülde yüzde 0,2 artış gösterdi

Haber Merkezi

ABD'de, eylül ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomisinin "yumuşak iniş" yapılabileceğini yönelik beklentiler hakimdi.

ABD'de TÜFE, eylül ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

FED İÇİN TABLO OLUMSUZ

ABD'nin enflasyonunda yaşanacak gelişmeler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi adımlarını şekillendiriyor.

Eylül ayı verileri çekirdek göstergelerde Fed'in patikası için olumsuz bir tabloya işaret etti.

AĞUSTOS ENFLASYONU

Ağustos'ta ABD'de aylık enflasyon yüzde 0,2 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 2,5 olarak kaydedilmişti.

BEKLENTİ

Ekonomistlerin beklentisi de aylık bazda yüzde 0,1'lik artış olması yıllık yüzde 2,3 olarak açıklanmıştı.

GIDA ENFLASYONU

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Eylül'de aylık olarak yüzde 0,3 artışla yüzde 0,2'lik piyasa beklentisini aştı.

Yıllık olarak ise gıda ve enerji hariç fiyatlarda yüzde 3,3'lük artış kaydedildi.

Ağustos ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 3,2 olarak gerçekleşmişti.